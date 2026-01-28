Принудительная экономия на коммуналке: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

В трёх секторах столицы в среду, 28 января, запланированы отключения электричества. Публикуем список адресов.
Ботаника:
Х. Ботева, 19/3 — частично с 10:00 до 16:00.
Центр:
Чуфля, 34, 45−49, Колумна, 31, 33, Измаил, 45, 84, 84/3, 86, Л. Толстого, 63, 63 блок B, 63/1, 72, 72/10, 78, Н. Анестиаде, 26, 43, Н. Старостенко, 29, Шт. чел Маре, 6, 6/1, 9999 — частично с 08:50 до 16:00.
Чеканы:
Дж. Латинэ, ½, ¼, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, М. Садовяну, 1, ½, 2, 2/1, ⅔, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/9 — частично с 10:00 до 16:00.
М. чел Бэтрын, 31/7, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35 блок A, B, C, D, E, 39, 39 блок 1, 2, 39, бл. A, B, C, D, E, G, F, R, T — частично с 09:10 до 14:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.
За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).
А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.
Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).