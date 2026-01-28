Ричмонд
В Иркутской области более девяти тысяч жителей не платят алименты

Реестр включает должников по алиментам, которые уже были привлечены к административной или уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Более девяти тысяч жителей Иркутской области не платят алименты. Должники не выполняют свои родительские обязанности. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России Приангарья.

— Реестр включает должников по алиментам, которые уже были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо находятся в розыске из-за своей неуплаты, — уточнили в ведомстве.

Чтобы проверить себя в наличии должников в реестре исполнительных производств нужно указать ФИО и дату рождения. Данные в реестре доступны для общего ознакомления, пока задолженность не будет полностью погашена. Частичная уплата не освобождает от нахождения в реестре.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье проведут около 1700 бесплатных процедур ЭКО в 2026 году.