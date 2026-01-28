В Иркутской области более девяти тысяч жителей не платят алименты

Чтобы проверить себя в наличии должников в реестре исполнительных производств нужно указать ФИО и дату рождения. Данные в реестре доступны для общего ознакомления, пока задолженность не будет полностью погашена. Частичная уплата не освобождает от нахождения в реестре.