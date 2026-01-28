В Иркутской области более девяти тысяч жителей не платят алименты

Более девяти тысяч жителей Иркутской области не платят алименты. Должники не выполняют свои родительские обязанности. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России Приангарья.
— Реестр включает должников по алиментам, которые уже были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо находятся в розыске из-за своей неуплаты, — уточнили в ведомстве.
Чтобы проверить себя в наличии должников в реестре исполнительных производств нужно указать ФИО и дату рождения. Данные в реестре доступны для общего ознакомления, пока задолженность не будет полностью погашена. Частичная уплата не освобождает от нахождения в реестре.
