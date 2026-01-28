У Димы Билана умерла шиншилла Плюша

— Как назло, снегопад, пробки, а специализированная клиника находилась примерно в 60 километрах от дома. Плюша почти два часа была в дороге. В клинике за нее боролись около четырех часов, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга, — написал он в публикации.