Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор не нашел угроз в радиационном фоне Ростовской области за 2025 год

Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Ростовской области в 2025 году была стабильной и безопасной.

Источник: Комсомольская правда

Радиационная обстановка в Ростовской области по итогам прошлого года оставалась стабильной и безопасной для населения. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии по результатам планового мониторинга.

В течение всего года проводились регулярные замеры в воздухе, воде, почве и пищевых продуктах на 55 административных территориях региона. Уровень естественного радиационного фона оставался в пределах нормы, не превышая значений многолетних наблюдений. Он составляет от 0,09 до 0,14 микрозиверта в час.

Особое внимание уделялось зоне наблюдения Ростовской АЭС, территории пункта хранения радиоактивных отходов и приграничным районам. Автомобильная гамма-съемка в Ростове-на-Дону и этих зонах также не выявила никаких отклонений.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!