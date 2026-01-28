Роспотребнадзор не нашел угроз в радиационном фоне Ростовской области за 2025 год

Радиационная обстановка в Ростовской области по итогам прошлого года оставалась стабильной и безопасной для населения. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии по результатам планового мониторинга.
В течение всего года проводились регулярные замеры в воздухе, воде, почве и пищевых продуктах на 55 административных территориях региона. Уровень естественного радиационного фона оставался в пределах нормы, не превышая значений многолетних наблюдений. Он составляет от 0,09 до 0,14 микрозиверта в час.
Особое внимание уделялось зоне наблюдения Ростовской АЭС, территории пункта хранения радиоактивных отходов и приграничным районам. Автомобильная гамма-съемка в Ростове-на-Дону и этих зонах также не выявила никаких отклонений.
