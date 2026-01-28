Ричмонд
Подросток пошёл на преступление ради бабушки: он угнал машину и устроил погоню от полиции

Во Флориде подросток с пистолетом угнал автомобиль, чтобы навестить бабушку.

Источник: Комсомольская правда

Во Флориде 18-летний подросток под дулом пистолета угнал машину у женщины, объяснив, что ему нужно навестить бабушку. Об этом инциденте пишет Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол.

Парень напал на женщину на парковке в Орландо, когда она разговаривала по телефону. По словам пострадавшей, её первой реакцией был шок и недоверие, быстро переросшие в страх.

Подросток извинился перед жертвой, но все равно забрал автомобиль. Он не тронул её деньги, украшения и ноутбук, сосредоточившись только на машине. После он попытался скрыться, учинив на улицах погоню. Далее он не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в припаркованную машину.

Юноше предъявлены обвинения в вооруженном угоне и бегстве от полиции. Суд еще не вынес окончательный приговор, а сам обвиняемый остается в тюрьме.

Ранее KP.RU рассказывал о более романтичной истории с угоном. Полиция остановила двух жителей Северной Осетии, которые хотели попасть в Сочи на чужом авто. Причиной угона стало желание одного из них попасть к возлюбленной, которая уже ждала его в курортном городе.