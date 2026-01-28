Подросток пошёл на преступление ради бабушки: он угнал машину и устроил погоню от полиции

Во Флориде 18-летний подросток под дулом пистолета угнал машину у женщины, объяснив, что ему нужно навестить бабушку. Об этом инциденте пишет Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол.
Парень напал на женщину на парковке в Орландо, когда она разговаривала по телефону. По словам пострадавшей, её первой реакцией был шок и недоверие, быстро переросшие в страх.
Подросток извинился перед жертвой, но все равно забрал автомобиль. Он не тронул её деньги, украшения и ноутбук, сосредоточившись только на машине. После он попытался скрыться, учинив на улицах погоню. Далее он не справился с управлением, вылетел на газон и врезался в припаркованную машину.
Юноше предъявлены обвинения в вооруженном угоне и бегстве от полиции. Суд еще не вынес окончательный приговор, а сам обвиняемый остается в тюрьме.
