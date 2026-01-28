Ричмонд
В Ханты-Мансийске появилась шаурма с олениной

В Ханты-Мансийске появилась шаурма со вкусом оленины. Новинку запустили как часть «северного» меню с акцентом на локальные продукты, сообщил URA.RU владелец стритфуд-проекта из окружной столицы Глеб Липин.

Помимо оленины в заведении можно попробовать шаурму с щукой.

«Готовил дома и гости говорили, что это обязательно нужно сделать и попробовать. Это очень вкусный и необычный продукт. Так появилась идея уйти от классического меню с курицей и говядиной и сделать северное направление — уличную еду со вкусом Югры», — пояснил предприниматель. По его словам, концепция родилась дома, а реализовать ее помог опыт работы в общепите.

Липин отметил, что за несколько месяцев работы блюдо получило положительные отзывы как от местных жителей, так и от туристов. «Гости пишут, что любят пробовать локальные продукты. Им рассказывают про шаурму с олениной, и они специально заезжают», — добавил он, уточнив, что продукт оказался востребованным.

При этом предприниматель признал, что были опасения из-за поставок сырья. «Поставщик сообщил, что оленина заканчивается до следующего забоя, который будет в следующем месяце. Мы начали искать альтернативы и выяснили, что мясо везут не только с Севера, но и, например, из Красноярска», — рассказал Липин. По его словам, проблем с поставками белых грибов и северной рыбы так же нет.