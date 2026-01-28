В Ханты-Мансийске появилась шаурма с олениной

При этом предприниматель признал, что были опасения из-за поставок сырья. «Поставщик сообщил, что оленина заканчивается до следующего забоя, который будет в следующем месяце. Мы начали искать альтернативы и выяснили, что мясо везут не только с Севера, но и, например, из Красноярска», — рассказал Липин. По его словам, проблем с поставками белых грибов и северной рыбы так же нет.