Известного хоккеиста Наиля Якупова отвезли в омскую колонию

Команды осужденных четырех исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы региона встретились на льду хоккейной площадки ИК-3 в финальных матчах за переходящий Кубок хоккейной лиги УФСИН. Специальным гостем мероприятия стал российский хоккеист Наиль Якупов, выступающий за клуб КХЛ «Авангард». Именитого хоккеиста провели по территории исправительной колонии. В процессе экскурсии он посетил столовую, библиотеку, а также пообщался с осужденными и поучаствовал в итоговой фотосессии.