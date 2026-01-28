Ричмонд
Известного хоккеиста Наиля Якупова отвезли в омскую колонию

Нападающий команды «Авангард» в полной мере оценил меню тюремной столовой, а также посетил отряды осужденных и пообщался с заключенными.

Источник: Комсомольская правда

Известный хоккеист Наиль Якупов по доброй воле побывал в исправительной омский колонии № 3. Необычный вояж нападающего команды «Авангард» был приурочен к хоккейному турниру, проводимому среди омских зеков.

Команды осужденных четырех исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы региона встретились на льду хоккейной площадки ИК-3 в финальных матчах за переходящий Кубок хоккейной лиги УФСИН. Специальным гостем мероприятия стал российский хоккеист Наиль Якупов, выступающий за клуб КХЛ «Авангард». Именитого хоккеиста провели по территории исправительной колонии. В процессе экскурсии он посетил столовую, библиотеку, а также пообщался с осужденными и поучаствовал в итоговой фотосессии.