Около 300 россиян застряли в самолёте из-за снежного циклона в Москве

Рейс должен был отправиться вчера в 20:50, однако вылет перенесли на утро следующего дня. Третий час пассажиры сидят в самолёте, откуда их не выпускают. В аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов на вылет, один рейс отменён. С полуночи около 40 самолётов вылетели с опозданием из-за снежной непогоды.
Ранее сообщалось, что снегопад в Москве и области 27 января побил многолетний рекорд по осадкам. За ночь выпало 11 мм осадков в водном эквиваленте, что превысило предыдущий рекорд для этой даты, установленный в 1995 году. Высота снежного покрова в столице за сутки выросла на 11 см, достигнув 41 см, а в Новой Москве сугробы достигли 50 см.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.