Около 300 россиян застряли в самолёте из-за снежного циклона в Москве

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве и области 27 января побил многолетний рекорд по осадкам. За ночь выпало 11 мм осадков в водном эквиваленте, что превысило предыдущий рекорд для этой даты, установленный в 1995 году. Высота снежного покрова в столице за сутки выросла на 11 см, достигнув 41 см, а в Новой Москве сугробы достигли 50 см.