SCMP: китайский препарат от COVID-19 работает против вируса Нипах

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока от него нет вакцины. При этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками вируса считаются крыланы — большие летучие мыши, которых в Азии часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, куда может попасть их зараженная слюна. Врачи в районах, где присутствует вирус, призывают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли.