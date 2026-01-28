Михаила Ефремова заметили в театре Михалкова: чем сейчас занимается артист

Михаил Ефремов был освобожден из колонии 9 апреля 2025 года, отбыв четыре с половиной года. Основанием для УДО стали положительные характеристики и заявление актера о намерении изменить образ жизни. Он был осужден за смертельное ДТП, совершкнное вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Находясь в состоянии опьянения, Ефремов на внедорожнике врезался в автомобиль «Лада». 57-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице. Сам актер в аварии не пострадал.