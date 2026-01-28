Михаила Ефремова заметили в театре Михалкова: чем сейчас занимается артист

Михаил Ефремов начал репитиции в спектакле Никиты Михалкова.
Актера Михаил Ефремова заметили на репетиции первой театральной роли после выхода из колонии. Артист сыграет роль в спектакле «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Ефремова заметили накануне на выходе из театра с ярким пакетом, актер отказался разговаривать с журналистами. Как складывается его жизнь после выхода на свободу — в материале URA.RU.
Михаил Ефремов приступил к репетициям в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Это его первая театральная работа после выхода на свободу. Актер занят в спектакле «Без свидетелей».
Первая репетиция длилась несколько часов. Как сообщают источники Super, Ефремова привезли в театр на машине, сам он за руль не садился. На следующий день состоялся второй прогон. После репетиции актер направился, предположительно, к новому месту жительства в районе Патриарших прудов.
На выходе из театра к Ефремову подошли журналисты. Артист не стал давать каких-либо комментариев и спрятал лицо в пуховике.
Что известно о спектакле «Без свидетелей».
Никита Михалков еще в 1983 году поставил фильм по пьесе Софьи Прокофьевой «Разговор без свидетеля». Сам режиссер не планировал снимать кино по этой пьесе — актер Михаил Ульянов предлагал Михалкову поставить спекакль в театре, но замысел не удался, пишет aif.ru.
Михаил Ефремов и Анна Михалкова сыграют в камерном спектакле «Без свидетелей».
Спектакль «Без свидетелей» — камерная постановка в одной локации с двумя героями. В оригинале главные роли исполнили Михаил Ульянов и Ирина Купченко. Михалков называл эту работу одной из самых сложных в своей карьере.
В новой версии заняты Михаил Ефремов и дочь режиссера Анна Михалкова. При этом Ефремов лично обратился к режиссеру с просьбой предоставить ему работу.
Дата премьеры пока не назначена. В кассах театра информацией о премьере тоже не располагают.
Элитный санаторий, съемки в кино: как складывается жизнь Ефремова после колонии.
Ефремов вышел из колонии по УДО в апреле 2025 года. Летом появилась информация, что актер проходил курс восстановления здоровья в элитном санатории Кисловодска. Весь курс реабилитации обошелся артисту примерно в 300 тысяч рублей.
Михаил Ефремов вышел по УДО в апреле 2025 года.
После Ефремов подарил свою квартиру в Хамовниках бывшей жене Софье Кругликовой. Стомость московской недвижимости оценивается почти в 200 млн рублей. Также Ефремов переоформил на Кругликову половину доли в квартире на Тверской улице.
В 2026 году Ефремов появится в сериале для онлайн-платформы KION. Также он готовится к главной роли в новом проекте продюсера и режиссера Сергея Кальварского, автора сериала «Фишер».
Дело Михаила Ефремова.
Михаил Ефремов был освобожден из колонии 9 апреля 2025 года, отбыв четыре с половиной года. Основанием для УДО стали положительные характеристики и заявление актера о намерении изменить образ жизни. Он был осужден за смертельное ДТП, совершкнное вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Находясь в состоянии опьянения, Ефремов на внедорожнике врезался в автомобиль «Лада». 57-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице. Сам актер в аварии не пострадал.