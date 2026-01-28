Аэропорты и курорт Рай-Из: Артюхов и министр транспорта РФ обсудили развитие Ямала

Ранее сообщалось, что в ЯНАО субсидированные авиаперелеты бортами местной авиакомпании будут дорожать каждый квартал. Поэтапное повышение цен ожидается в том числе на рейсах из Салехарда в Москву и Тюмень. Субсидируемый рейс в из Нового Уренгоя в Новосибирск убрали из маршрутной сети.