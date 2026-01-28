Аэропорты и курорт Рай-Из: Артюхов и министр транспорта РФ обсудили развитие Ямала

Пропускная способность аэропорта Салехарда со временем должна вырасти в три раза.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел в Москве рабочую встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры округа, а также строительство подъездной дороги к будущему горнолыжному курорту «Рай-Из». Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте региона.
Дмитрий Артюхов и Андрей Никитин обсудили развитие транспорта в ЯНАО.
«В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала и Министра транспорта РФ. Говорили о развитии авиаотрасли, железнодорожных, речных и автомобильных перевозках, строительстве дороги к горнолыжному курорту “Рай-Из”, итогах реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в релизе окружных властей.
Аэропорт Нового Уренгоя имени Губкина.
По данным источника, в округе работают восемь аэропортов, четыре из них — ведомственные. В 2026 году на субсидирование региональных авиаперевозок предусмотрено 1,87 млрд рублей. В планах — реконструкция аэропортов Салехарда и Ноябрьска.
В Салехарде по концессии модернизируют аэровокзальную и аэродромную инфраструктуры, построят новый терминал и реконструируют существующий: площадь увеличится с 4,5 тысячи до 13 тысячи кв. метров, пропускная способность — до 600 пассажиров в час. В Ноябрьске уже идут проектно-изыскательские работы под новый аэровокзал.
Также власти отчитались о развитии вокзалов и дорожной сети: с 2020 по 2025 годы отремонтировали 1617 км региональных и муниципальных дорог, а к «Рай-Изу» строят трассу длиной 19,5 км с 14 мостовыми переходами по концессионному соглашению с ООО «Полярная магистраль».
Ранее сообщалось, что в ЯНАО субсидированные авиаперелеты бортами местной авиакомпании будут дорожать каждый квартал. Поэтапное повышение цен ожидается в том числе на рейсах из Салехарда в Москву и Тюмень. Субсидируемый рейс в из Нового Уренгоя в Новосибирск убрали из маршрутной сети.