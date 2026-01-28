Маск назвал главу МИД Польши Сикорского «слюнявым идиотом»

Таким образом гендиректор компании SpaceX, которой принадлежит спутниковая система Starlink, ответил в соцсети X* на критику польского дипломата, связанную с данной системой.
«Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — хребет системы связи для украинских военных», — написал Маск.
Уточним, до этого Сикорский задался вопросом: почему бы бизнесмену не остановить «использование Starlink русскими» в зоне боевых действий на Украине. Он также обвинил главу SpaceX в «зарабатывании на военных преступлениях».
Ранее Маск называл Сикорского «маленьким человечком» в связи с его словами о том, что Польша может найти замену системе Starlink, которую она оплачивает для Украины.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.