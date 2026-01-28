Жители Иркутской области могут проверить наличие неинфекционных заболеваний

Жители Иркутской области могут проверить наличие у себя хронических неинфекционных заболеваний. В период с 26 января по 1 февраля 2026 года в Приангарье проведут лекции и мастер-классы на тему здорового образа жизни. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— Важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от табака и алкоголя, контролировать вес, — отметил главврач Иркутского областного центра общественного здоровья и медицинской реабилитации имени Углова Павел Поленов.
Специалисты напомнили, что среди главных хронических болезней, которые не вызваны инфекциями, выделяют проблемы с сердцем и сосудами, рак, заболевания легких и диабет. Чтобы вовремя заметить заболевание, советуют проходить диспансеризацию. Так, в этом году в планах охватить медосмотрами более 1,2 миллиона жителей региона.