Жители Иркутской области могут проверить наличие неинфекционных заболеваний

Жители Иркутской области могут проверить наличие у себя хронических неинфекционных заболеваний. В период с 26 января по 1 февраля 2026 года в Приангарье проведут лекции и мастер-классы на тему здорового образа жизни. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.