Жительница Волгоградской области выбросила в мусор лотерейный билет и выиграла

Наталья выиграла один из призов по миллиону рублей в акции для участников лотереи. После проверки билета оказалось, что он действительно выигрышный. Победительница призналась, что ранее относилась к лотереям без особых ожиданий, но теперь поняла, что важно надеяться и верить. Семья планирует потратить выигрыш на ремонт.