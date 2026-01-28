Ричмонд
Жительница Волгоградской области выбросила в мусор лотерейный билет и выиграла

Жительница Волгоградской области Наталья выиграла миллион рублей после того, как её лотерейный билет сначала выбросили в мусор, а затем нашли. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе лотереи.

Источник: Life.ru

«Выигрышный билет мог так и остаться незамеченным — сначала его выбросили, а затем буквально достали из мусорного ведра», — говорится в сообщении.

Наталья выиграла один из призов по миллиону рублей в акции для участников лотереи. После проверки билета оказалось, что он действительно выигрышный. Победительница призналась, что ранее относилась к лотереям без особых ожиданий, но теперь поняла, что важно надеяться и верить. Семья планирует потратить выигрыш на ремонт.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Арканзас, выигравший рекордный джекпот, до сих пор не объявился за призом. С момента рождественского розыгрыша прошло более трёх недель. Выигрышный билет был приобретён на заправке в городе Кабот. Сумма джекпота составила 1,817 миллиарда долларов (около 140 миллиардов рублей).

