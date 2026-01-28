Вулин: Срок продажи российской доли в NIS — плохой знак

Вулин напомнил, что Министерство финансов США перенесло крайний срок сделки на 24 марта 2026 года. Эта дата является годовщиной начала бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году.
«Это плохой подтекст, у него скверный привкус, и содержится послание, которое не вызывает у меня восторга», — отметил политик.
Вулин подчеркнул, что все трудности вокруг NIS созданы действиями Вашингтона, а не Москвы. В то же время он выразил уверенность, что российская и венгерская стороны смогут договориться о продаже доли.
Ранее сообщалось, что венгерская MOL и российский «Газпром» договорились о продаже российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS. По словам министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедовича-Хандановича, Сербия сумела увеличить свою долю в национальной нефтяной отрасли на 5%. Окончательное соглашение будет представлено на утверждение американскому регулятору OFAC.
