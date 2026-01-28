Рубио: США готовы применить силу, чтобы заставить Венесуэлу сотрудничать

США готовы применить силу, чтобы добиться сотрудничества со стороны венесуэльских властей. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает Bloomberg.
По его словам, администрация Дональда Трампа рассматривает силовые меры как крайний вариант. Поскольку Вашингтон рассчитывает на другие способы взаимодействия. Однако не исключаются и жесткие шаги. Тем более, если они окажутся необходимы.
«Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости, но мы никогда не уклонимся от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии», — заявил Марко Рубио.
Он также добавил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, выразила готовность открыть энергетический сектор страны для американских компаний. Речь идет о преференциальном доступе к добыче и использовании доходов от продажи нефти для закупки американских товаров.
Напомним, в ближайшее время Марко Рубио планирует встречу в Вашингтоне с представительницей венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Переговоры должны пройти в Госдепартаменте в закрытом для прессы формате. Немногим ранее президент США Дональд Трамп уже проводил с ней переговоры, посвященные политической ситуации в Венесуэле.