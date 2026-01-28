Омские управляющие компании пугают огромными штрафами за неубранный снег

Госжилинспекция Омской области решила напомнить местным управляющим компаниям о значительных штрафах, достигающих 300 тысяч рублей, за не убранный с придомовых территорий снег.
«Обращаем внимание на необходимость организации регулярных работ по очистке придомовой территории от снега и наледи, а также их обработки пескосоляной смесью с целью обеспечения безопасности граждан», — говорится в сообщении официально телеграм-канала ведомства.
Также инспекторы напомнили нерадивым УК о системе штрафов, которая сработает в случае равнодушия к сугробам. В случае выявления нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением обязанности по уборке придомовой территории от снега, управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей для должностного лица и штрафа на сумму до 300 тысяч рублей для юридического лица соответственно. Для товариществ собственников жилья (ТСН, ЖСК, ЖК) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для должностных лиц — до 5 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей.