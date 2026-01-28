Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские управляющие компании пугают огромными штрафами за неубранный снег

Бурную активность внезапно проявила Госжилинспекция Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Госжилинспекция Омской области решила напомнить местным управляющим компаниям о значительных штрафах, достигающих 300 тысяч рублей, за не убранный с придомовых территорий снег.

«Обращаем внимание на необходимость организации регулярных работ по очистке придомовой территории от снега и наледи, а также их обработки пескосоляной смесью с целью обеспечения безопасности граждан», — говорится в сообщении официально телеграм-канала ведомства.

Также инспекторы напомнили нерадивым УК о системе штрафов, которая сработает в случае равнодушия к сугробам. В случае выявления нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением обязанности по уборке придомовой территории от снега, управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей для должностного лица и штрафа на сумму до 300 тысяч рублей для юридического лица соответственно. Для товариществ собственников жилья (ТСН, ЖСК, ЖК) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для должностных лиц — до 5 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей.