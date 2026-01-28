Омские управляющие компании пугают огромными штрафами за неубранный снег

Также инспекторы напомнили нерадивым УК о системе штрафов, которая сработает в случае равнодушия к сугробам. В случае выявления нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением обязанности по уборке придомовой территории от снега, управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей для должностного лица и штрафа на сумму до 300 тысяч рублей для юридического лица соответственно. Для товариществ собственников жилья (ТСН, ЖСК, ЖК) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для должностных лиц — до 5 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей.