Маск назвал «слюнявым идиотом» Сикорского, требующего отключить Starlink украинцам

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» за его слова о необходимости запретить Starlink на территории Украины.
Польский политик утверждал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) активно используют Starlink для того, чтобы наносить удары по украинским городам. Сикорский не знал, что ВСУ тоже не могут обойтись без этой связи.
— Этот пускающий слюни идиот даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины, — ответил миллиардер на публикацию министра в соцсети X.
По данным Bloomberg, 14 января компания SpaceX американского бизнесмена Маска решила сделать бесплатным доступ к связи Starlink в Иране на фоне многодневного отключения интернета.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь считает, что создаваемая в России спутниковая система «Рассвет», которую называют отечественным аналогом Starlink, сможет коренным образом изменить систему управления войсками.
16 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что российскую спутниковую систему «Зоркий», которую называют аналогом Starlink, планируют запустить в серийное производство уже в 2026 году.