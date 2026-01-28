Выяснилось, почему клиенты крупнейших российских банков получают немаркированные звонки

Крупнейшие операторы сотовой связи с 27 января не показывают абонентам промаркированные звонки из крупнейших российских банков, несмотря на требование законодательства. Об этом сообщает РБК.
Причина сложившейся ситуации, объяснили изданию источники, является то, что кредитные организации так и не заключили с компаниями договоры об этой обязательной опции. Другой собеседник РБК подтвердил отсутствие соответствующих соглашений с операторами.
Напомним, обязательная маркировка звонков вступила в силу в России с 1 сентября прошлого года. Согласно нормативным документам, операторы связи, с сети которых звонят организации и ИП, обязаны передавать информацию об инициаторе звонка. Высвечиваться она должна на мобильных телефонах абонентов.
Позже выяснилось, что некоторые call-центры научились обходить закон по маркировке звонков от компаний. Теперь россиянам названивают без оповещения спама.