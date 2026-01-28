Ричмонд
У Минобороны появились новые «Зубры» для защиты России от беспилотников

Минобороны России впервые получили новейшие системы «Зубр», предназначенные для защиты критически важных объектов от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Источник: Life.ru

Ростех впервые поставил в войска новые «Зубры» для защиты от беспилотников.. Видео © Telegram / Ростех.

«Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — отметил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Системы «Зубр», поставленные холдингом «Высокоточные комплексы», предназначены для прикрытия ближней зоны критически важных объектов инфраструктуры. В их состав входят радиолокационные станции, которые обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, включая беспилотники и барражирующие боеприпасы, круглосуточно.

По словам Оздоева, система самостоятельно обнаруживает дрон и автоматически берёт его на сопровождение, после чего оператору остаётся лишь принять решение и дать команду на поражение. «Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже приступили к дежурству, обеспечивая защиту объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие из группировки войск «Север» начали применять колючую проволоку «Егоза» для противодействия украинским проводным дронам. Отмечалось, что военные специалисты интегрировали в роботизированный комплекс «Курьер» специальную платформу для установки системы «Егоза», которая используется при создании непроходимых заграждений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.