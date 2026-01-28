У Минобороны появились новые «Зубры» для защиты России от беспилотников

По словам Оздоева, система самостоятельно обнаруживает дрон и автоматически берёт его на сопровождение, после чего оператору остаётся лишь принять решение и дать команду на поражение. «Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже приступили к дежурству, обеспечивая защиту объектов инфраструктуры.