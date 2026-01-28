Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермском Институте территориального планирования назначили директора

Юлия Жданова назначена новым директором Института территориального планирования. До этого она была заместителем директора.

Юлия Жданова работает в организации с 2018 года.

Юлия Жданова назначена новым директором Института территориального планирования. До этого она была заместителем директора.

«Должность директора ГБУ ПК “Институт территориального планирования” заняла Юлия Жданова. С 2018 года она работала там в должности замдиректора», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее директором ведомства была Елена Ермолина. В октябре 2025 года она была назначена главным городских архитектором и должность директора оказалась вакантна.