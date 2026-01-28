В пермском Институте территориального планирования назначили директора

Юлия Жданова работает в организации с 2018 года.
Юлия Жданова назначена новым директором Института территориального планирования. До этого она была заместителем директора.
«Должность директора ГБУ ПК “Институт территориального планирования” заняла Юлия Жданова. С 2018 года она работала там в должности замдиректора», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее директором ведомства была Елена Ермолина. В октябре 2025 года она была назначена главным городских архитектором и должность директора оказалась вакантна.