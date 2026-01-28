Массовые отключения: Тысячи кишиневцев останутся без воды в кране — публикуем адреса

Массовые отключения воды в Кишиневе в среду, 28 января. О запланированных профилактических работах сообщает поставщик услуги.
Так, с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
Ул. Н. Димо, 14, 16, Браништий, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2,11, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, 17, 19, 22, 24, А. Сахарова, 11, 11/1, 11/2, 11/3, Моара Рошие, 30/1, Грэдинилор, 60, Романэ, 2/2, ⅔, 4/1, 14.
Поставщик приносит извинения и просит потребителей запастись водой на время перебоев.
