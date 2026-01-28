Президент Макрон и король Карл III лишились уральского деликатеса

«Сосьвинская селедка — очень ценная рыба. История ее продаж уходит к Петру I, которому ее поставляли на стол. Эту селедку любил товарищ Сталин и во время Ялтинской конференции угощал ею Черчилля. Было заключено соглашение с Англией поставлять нашу селедку на стол королевы. Есть данные, что эта рыба во времена дружбы поставлялась и в Париж на стол французского президента Макрона. Другие лидеры европейских государств тоже уважали и обожали сосьвинскую селедку, которая еще вкуснее и ценнее черной икры», — объяснил Вегнер.