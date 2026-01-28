Эмманюэль Макрон нескоро сможет отведать сосьвинской селедки.
Уральский деликатес — сосьвинскую селедку — перестали поставлять на стол европейских лидеров, которые успели полюбить российское яство за нежный и незабываемый вкус. Почему президент Франции Эмманюэль Макрон и британский король Карл III теперь не получают знаменитую рыбу, URA.RU объяснил депутат свердловского заксо, член комитета по аграрной политике и земельным отношениям Вячеслав Вегнер.
«Сосьвинская селедка — очень ценная рыба. История ее продаж уходит к Петру I, которому ее поставляли на стол. Эту селедку любил товарищ Сталин и во время Ялтинской конференции угощал ею Черчилля. Было заключено соглашение с Англией поставлять нашу селедку на стол королевы. Есть данные, что эта рыба во времена дружбы поставлялась и в Париж на стол французского президента Макрона. Другие лидеры европейских государств тоже уважали и обожали сосьвинскую селедку, которая еще вкуснее и ценнее черной икры», — объяснил Вегнер.
Однако после 2022 года, с введением санкций в отношении России, поставка деликатесной рыбы на Запад прекратилась. Повлиял и тот факт, что рыба считается особо ценной и вылов ее ограничен. «Оставили Макрона и английский трон без уральского яства. Как говорится, такая корова нужна самому», — заявил депутат.
Настоящее название сосьвинской селедки — тугун, а селедкой рыбу называют и-за внешнего сходства. Основное место ее обитания — река Северная Сосьва в ХМАО, но встретить тугуна можно и на свердловском севере — в реках близ поселков Сосьва и Лозьва. Длина рыбки всего 20 сантиметров, но стоит она дороже осетра — благодаря своему необыкновенно нежному вкусу. Из-за высокого содержания полезных полиненасыщенных жирных кислот даже в свежезамороженном виде рыбу не хранят более трех недель. Чаще всего она подвергается засолу.