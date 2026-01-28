Ричмонд
В Курске при падении обломков БПЛА повреждено административное здание

В Курске при падении фрагментов дрона получили повреждения газовая труба, электрические провода, фасад, кровля и окна административного здания.

Источник: Аргументы и факты

Элементы административного здания получили повреждения в Курске в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

«В Курске в результате падения обломков беспилотника повреждена газовая труба, электрические провода, фасад, кровля и окна административного здания», — написал он Хинштейн в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что никто не пострадал. По информации Хинштейна, с 09:00 мск 27 января до 07:00 часов 28 января в небе над Курской областью российские военные сбили 30 вражеских дронов различного типа.

Он также проинформировал, что в посёлке Хомутовка Хомутовского района при атаке БПЛА получила повреждения оконная рама здания. В деревне Татаренкова Курского района обломок украинского беспилотного летательного аппарата повредил автомобиль.

В селе Лозовское Октябрьского района фрагментами дрона были задеты окна в частном доме и забор.

Напомним, 28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе Краснодарского края в результате атаки БПЛА были повреждены четыре частных дома. В хуторе Свободный обломки выбило оконные стёкла в двух домах. В станице Северской в домовладении были повреждены кровля, потолок и пол, а в ещё одном доме — разбиты окна.

