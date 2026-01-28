Сбежавший из Таджикистана мигрант-мошенник пойман на тюменской границе

Мигранта-мошенника отправили в СИЗО.
Казанский районный суд (Тюменская область) отправил в СИЗО гражданина Таджикистана, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество на родине. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона. Мигрант был задержан 23 января 2026 года при попытке пересечь границу на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Казанское». В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Республике Таджикистан еще летом 2025 года.
«В отношении Самиева в Таджикистане возбуждено дело по признакам мошенничества (п. “в “ч. 2 ст. 247 УК РТ). С августа прошлого года он официально находился в розыске, так как его местонахождение не было установлено”, — следует из материалов дела.
После задержания на границе мигрант был передан сотрудникам полиции Казанского района. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что иностранца необходимо держать под стражей до тех пор, пока от таджикской стороны не поступит официальное требование о его выдаче (экстрадиции).
