Сбежавший из Таджикистана мигрант-мошенник пойман на тюменской границе

Казанский районный суд (Тюменская область) отправил в СИЗО гражданина Таджикистана, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество на родине. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона. Мигрант был задержан 23 января 2026 года при попытке пересечь границу на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Казанское». В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Республике Таджикистан еще летом 2025 года.