Дело издателя пермской газеты истребовал Верховный суд РФ

Дело в отношении «Центра деловой информации», которое издает пермскую газету Business Class, направлено в Верхоный суд РФ (ВС РФ). Об этом сказано в картотеке арбитражного суда Пермского края.

Компанию обязали вернуть в бюджет 36,7 млн рублей.

«Исцы: прокуратура Пермского края и администрация Перми. Ответчики: Пермская городская дума и “Центр деловой информации”. 23 января 2026 года направлено письмо из ВС РФ о востребовании дела», — сказано в картотеке.

Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура потребовала у «Центра деловой информации» вернуть в бюджет 36,7 млн рублей, которые компания получила за госконтракты. По мнению ведомства, у бывшего замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми Константина Шестакова и «Центра деловой информации» был конфликт интересов, так как учредитель компании была гражданской женой Шестакова. По госконтрактам «Центр деловой информации» размещал в СМИ информацию о деятельности Пермской городской думы. Позже генеральный директор «Центра деловой информации» подала заявление о банкротстве.