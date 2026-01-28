Дело издателя пермской газеты истребовал Верховный суд РФ

Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура потребовала у «Центра деловой информации» вернуть в бюджет 36,7 млн рублей, которые компания получила за госконтракты. По мнению ведомства, у бывшего замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Перми Константина Шестакова и «Центра деловой информации» был конфликт интересов, так как учредитель компании была гражданской женой Шестакова. По госконтрактам «Центр деловой информации» размещал в СМИ информацию о деятельности Пермской городской думы. Позже генеральный директор «Центра деловой информации» подала заявление о банкротстве.