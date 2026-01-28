Uzbekistan Airways представила новую форму бортпроводников

Цвет формы сменили с земного на синий — символ неба, а оттенок марсала добавили как модный акцент. Платок, выполненный в стиле «адрас», символизирует Восток с его гостеприимством и сервисом.
Кроме того, в авиакомпании решили разделить форму по цвету для старших и рядовых бортпроводников.
Как отметили в Uzbekistan Airways, форма оттенка марсала у старших на борту, а синяя с однотонным платком — у рядовых сотрудников. В праздничные дни бортпроводники будут надевать аксессуары, выполненные в стиле «адрас».
Учли в авиакомпании и пожелания бортпроводниц — вместо колготок телесного цвета теперь будут черные. Для мужчин также разработана специальная обувь.
