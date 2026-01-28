Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Uzbekistan Airways представила новую форму бортпроводников

Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways презентовал новую униформу для бортпроводников. Дизайнеры учли модные тенденции и пожелания сотрудников.

Источник: Курсив

Цвет формы сменили с земного на синий — символ неба, а оттенок марсала добавили как модный акцент. Платок, выполненный в стиле «адрас», символизирует Восток с его гостеприимством и сервисом.

Кроме того, в авиакомпании решили разделить форму по цвету для старших и рядовых бортпроводников.

Как отметили в Uzbekistan Airways, форма оттенка марсала у старших на борту, а синяя с однотонным платком — у рядовых сотрудников. В праздничные дни бортпроводники будут надевать аксессуары, выполненные в стиле «адрас».

Учли в авиакомпании и пожелания бортпроводниц — вместо колготок телесного цвета теперь будут черные. Для мужчин также разработана специальная обувь.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал о том, как прошел показ модного бренда Lali на UFW.