Калашникова заявила, что Киба «гуляла с разными мужчинами» в отношениях с Лепсом

Певица и светская львица Анна Калашникова высказалась о разрыве Григория Лепса и Авроры Кибы. В разговоре с VOICE телеведущая заявила, что 63-летний певец искренне любил 19-летнюю студентку, в то время как чувства самой Кибы не выглядели настоящими.

«Мне казалось со стороны, что для Кибы это выгодная партия для выхода в свет, всё-таки пиар», — сказала Калашникова.

Она также отметила, что ещё в начале отношений предсказывала их завершение через полтора-два года, поскольку интересы пары различались: Лепс искал чувства, а Киба — медийного продвижения.

Модель подтвердила слухи, что Аврору видели в компании других мужчин во время её отношений с Лепсом.

«Она ходила, тусила, гуляла в компании разных мужчин. Это лично видела даже я», — заявила Калашникова.

При этом она не стала обвинять девушку в измене, но посоветовала ей вести себя более сдержанно после расставания, чтобы не вызывать новую волну критики. В завершение Анна Калашникова пожелала обоим бывшим возлюбленным пережить расставание и найти настоящую любовь, а Кибе порекомендовала сосредоточиться на создании качественного контента и работе с профессиональной пиар-командой.

Напомним, что Аврора Киба и Григорий Лепс официально расстались. Девушка стремилась к самостоятельности, и теперь у неё есть шанс проявить себя вне статуса «невесты Лепса». Продюсеры советуют не медлить с творческим дебютом, пока её имя ещё актуально.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.