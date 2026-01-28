Калашникова заявила, что Киба «гуляла с разными мужчинами» в отношениях с Лепсом

«Мне казалось со стороны, что для Кибы это выгодная партия для выхода в свет, всё-таки пиар», — сказала Калашникова.
Она также отметила, что ещё в начале отношений предсказывала их завершение через полтора-два года, поскольку интересы пары различались: Лепс искал чувства, а Киба — медийного продвижения.
Модель подтвердила слухи, что Аврору видели в компании других мужчин во время её отношений с Лепсом.
«Она ходила, тусила, гуляла в компании разных мужчин. Это лично видела даже я», — заявила Калашникова.
При этом она не стала обвинять девушку в измене, но посоветовала ей вести себя более сдержанно после расставания, чтобы не вызывать новую волну критики. В завершение Анна Калашникова пожелала обоим бывшим возлюбленным пережить расставание и найти настоящую любовь, а Кибе порекомендовала сосредоточиться на создании качественного контента и работе с профессиональной пиар-командой.
Напомним, что Аврора Киба и Григорий Лепс официально расстались. Девушка стремилась к самостоятельности, и теперь у неё есть шанс проявить себя вне статуса «невесты Лепса». Продюсеры советуют не медлить с творческим дебютом, пока её имя ещё актуально.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.