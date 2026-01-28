Российские ученые выявили лояльность будущих учителей к списыванию

По шкале эмоционально-оценочного отношения к списыванию и плагиату будущие педагоги набрали в среднем 28,85 балла против 25,77 у психологов. Разрыв в поведенческой сфере оказался еще больше — 45,05 балла у первых против 38,7 у вторых. «Это означает, что студенты педагогических специальностей не только чаще сами прибегают к академическому мошенничеству, но и более склонны считать такое поведение оправданным ради получения диплома или стипендии. Их средний балл по мотивационно-ценностной шкале составил 10,04 против 8,82 у психологов», — добавила она.