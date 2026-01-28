Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пчеловодов Приморья научат сохранять пасеки и лечить пчел

Специальный семинар для владельцев пасек пройдет в Красноармейском округе 30 января.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае 30 января состоится практический семинар для пчеловодов. Мероприятие пройдет в Доме культуры села Новопокровка Красноармейского округа, начало в 14:00.

Эксперты, в том числе ученый Максим Шаров, подробно расскажут участникам о ключевых вопросах ведения пчеловодческого хозяйства. Главные темы встречи — как правильно оформить земельный участок для пасеки и эффективно ее сохранить и какие методы их лечения пчел наиболее действенны. Также пчеловодам подскажут, куда выгоднее сбывать готовую продукцию.

Семинар организован Агентством по развитию пчеловодства края. Он поможет владельцам пасек повысить свои навыки, спланировать успешный и прибыльный сезон, а также обеспечить устойчивое развитие своего дела.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше