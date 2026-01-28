Пчеловодов Приморья научат сохранять пасеки и лечить пчел

В Приморском крае 30 января состоится практический семинар для пчеловодов. Мероприятие пройдет в Доме культуры села Новопокровка Красноармейского округа, начало в 14:00.
Эксперты, в том числе ученый Максим Шаров, подробно расскажут участникам о ключевых вопросах ведения пчеловодческого хозяйства. Главные темы встречи — как правильно оформить земельный участок для пасеки и эффективно ее сохранить и какие методы их лечения пчел наиболее действенны. Также пчеловодам подскажут, куда выгоднее сбывать готовую продукцию.
Семинар организован Агентством по развитию пчеловодства края. Он поможет владельцам пасек повысить свои навыки, спланировать успешный и прибыльный сезон, а также обеспечить устойчивое развитие своего дела.