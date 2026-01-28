Мимо проходил: амурского тигра заметили у населенных пунктов в Приморье

Полосатый хищник был замечен вблизи населенных пунктов Маргаритово и Моряк Рыболов в Приморье. В одном из поселков сообщили о его попытке напасть на теленка, но эксперты эту информацию опровергли.
Появление хищника в этих окрестностях подтвердил ИА PrimaMedia директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Однако эксперт пояснил, что хищник не пытался утащить теленка. По его словам, тигр прошел транзитом около Моряка Рыболова. Ситуация находится под контролем специалистов.
Напомним, что недавно очевидцы заметили очень худого амурского тигра неподалеку от села Ленино в Чугуевском округе. Ранее этот хищник был отловлен в Хасанском районе и выпущен в дикую природу.