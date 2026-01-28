В Иркутской области усилят подготовку к весенним паводкам. По данным синоптиков, этой зимой запасы снега и толщина льда на водоемах оказались выше средних значений. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Регион уже сталкивался с подтоплениями и наводнениями. Нужно это учитывать и сделать все для безопасного прохождения периода ледохода и паводков, — подчеркнул первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.
Для этих целей закупят взрывчатые вещества и оплатят авиационные услуги. Также уже разработаны и согласованы планы действий по предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций. Также эксперты закончили вносить в специальный реестр информацию о территориях, которые могут быть подтоплены. Сейчас уточняют границы зон и готовят предложения, как определить такие зоны по просьбам местных властей.