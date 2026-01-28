Ростех: Система «Зубр» эффективно борется с малоразмерными БПЛА

Новейшая система «Зубр» показала высокую эффективность в защите инфраструктуры от беспилотников, сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» и член бюро Союза машиностроителей России.
По его словам, комплекс создан специалистами подразделения «Высокоточные комплексы» и способен самостоятельно обнаруживать дроны, автоматически сопровождать их и передавать оператору команду для поражения. В ходе испытаний система успешно справлялась с малоразмерными и высокоскоростными целями.
Оздоев отметил, что «Зубр» состоит из четырех модулей, пункта управления и собственной радиолокационной станции. Комплексы уже начали дежурство, обеспечивая защиту объектов инфраструктуры, передает ТАСС.
Ранее российский зенитный ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16, выпустив по нему две ракеты. Командующий зенитно-ракетной бригадой полковник Алексей Жирков отметил, что российские системы ПВО по своим характеристикам превосходят западные аналоги.
В ноябре прошлого года генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о действиях российского истребителя Су-35С в зоне спецоперации. По его словам, самолет заставил американские F-16 и французские Mirage летать на очень малых высотах, фактически «прижав их к земле».