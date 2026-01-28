В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды в четырех муниципалитетах

Прокуратура Ростовской области возбудила уголовное дело из-за нарушения водоснабжения в регионе. Причиной стали последствия аварии на водоводе, произошедшей 16 января. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.
В результате порыва без воды остались жители городов Гуково и Зверево, а также ряда населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов. Несмотря на аварийные работы, нормальное водоснабжение не было восстановлено в течение длительного времени. От перебоев пострадали более 70 тысяч человек и 74 социальных объекта, включая больницы и школы.
Прокуратура установила, что организованный подвоз воды в Гуково осуществлялся с серьезными нарушениями. На основании материалов прокурорской проверки следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
— Ход и результаты расследования на контроле надзорного ведомства, — сказано в сообщении.
