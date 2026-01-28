В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды в четырех муниципалитетах

В результате порыва без воды остались жители городов Гуково и Зверево, а также ряда населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов. Несмотря на аварийные работы, нормальное водоснабжение не было восстановлено в течение длительного времени. От перебоев пострадали более 70 тысяч человек и 74 социальных объекта, включая больницы и школы.