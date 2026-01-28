Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия воды в четырех муниципалитетах

В Ростовской области расследуют ситуацию, из-за которой 70 тысяч человек остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области возбудила уголовное дело из-за нарушения водоснабжения в регионе. Причиной стали последствия аварии на водоводе, произошедшей 16 января. Об этом сообщили в телеграм-канале надзорного ведомства.

В результате порыва без воды остались жители городов Гуково и Зверево, а также ряда населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов. Несмотря на аварийные работы, нормальное водоснабжение не было восстановлено в течение длительного времени. От перебоев пострадали более 70 тысяч человек и 74 социальных объекта, включая больницы и школы.

Прокуратура установила, что организованный подвоз воды в Гуково осуществлялся с серьезными нарушениями. На основании материалов прокурорской проверки следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Ход и результаты расследования на контроле надзорного ведомства, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!