Омская санитарная авиация наконец-то получила финансирование на 2026 год

Предполагается, что чаще всего вертолеты будут вылетать в 2026 году к пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы — инфаркты, инсульты, жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма. Также без внимания санитарной авиации не останутся новорожденные дети, которые очень чувствительны к температурному режиму и дальней дороге. В омском минздраве уверяют, что винтокрылые машины оснащены всем необходимым для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Вместительность каждого воздушного судна составляет 2 места для лежачих пациентов и 8 сидячих мест, в том числе для медицинских работников и сопровождающих лиц.