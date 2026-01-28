Ричмонд
Омская санитарная авиация наконец-то получила финансирование на 2026 год

Теперь омские «воздушные» медики готовы обеспечить экстренную помощь 400 омичам из отдаленных районов.

Источник: Комсомольская правда

Пациенты из отдаленных районов Омской области, которые будут нуждаться в срочной медицинской помощи в 2026 году, могут быть спокойными. Омская санитарная авиация наконец-то получила финансирование и готова к эвакуации 400 экстренных пациентов. Вертолеты санитарной авиации располагаются в Омске и в Таре, что позволяет минимизировать время доставки пациентов.

Предполагается, что чаще всего вертолеты будут вылетать в 2026 году к пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы — инфаркты, инсульты, жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма. Также без внимания санитарной авиации не останутся новорожденные дети, которые очень чувствительны к температурному режиму и дальней дороге. В омском минздраве уверяют, что винтокрылые машины оснащены всем необходимым для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Вместительность каждого воздушного судна составляет 2 места для лежачих пациентов и 8 сидячих мест, в том числе для медицинских работников и сопровождающих лиц.

В ведомстве сообщили, что в 2025 году, санитарными вертолетами в омские лечебные учреждения было эвакуировано 331 человек. В общей сложности бригады совершили в прошлом году 275 вылетов.