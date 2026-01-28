Смоленские власти вводят неиспользуемое муниципальное имущество в хозяйственный оборот

«Приняли решение, что такие помещения будут предлагаться начинающим предпринимателям, в том числе в рамках реализации грантовой программы “Первый старт” и при заключении социальных контрактов. В школах эти площади можно использовать под организацию образовательной деятельности и спортивные секции. В библиотеках разместить образовательные центры и цифровые сервисы. Помещения кинотеатров могут быть задействованы под кафе, клубы интеллектуальных игр, образовательные кружки, залы для мероприятий. В ФОКах можно организовать спортивные секции и пункты проката инвентаря», — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.