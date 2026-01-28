Врач рассказала, какой напиток идеально подойдёт для зимней прогулки

«Сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара тоже не лучший вариант. При их употреблении происходит резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии. А так как организму придётся потратить силы на переработку глюкозы, также может возникнуть ощущение упадка сил и холода», — пояснила Залетова.