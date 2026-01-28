Врач рассказала, какой напиток идеально подойдёт для зимней прогулки

Специалист объяснила, что алкоголь создаёт лишь кратковременное ощущение тепла за счёт расширения периферических сосудов, но затем ускоряет потерю тепла внутренними органами и притупляет бдительность. Кофеинсодержащие напитки (крепкий кофе, энергетики) обладают мочегонным эффектом, приводят к сгущению крови и спазму сосудов, что ухудшает кровообращение и теплообмен.
«Сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара тоже не лучший вариант. При их употреблении происходит резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии. А так как организму придётся потратить силы на переработку глюкозы, также может возникнуть ощущение упадка сил и холода», — пояснила Залетова.
Также стоит избегать напитков с ментолом, которые активируют рецепторы холода, и горячего чая с мёдом или малиной на улице из-за его потогонного действия. Врач рекомендует брать на прогулку какао (оно даёт длительную энергию), напитки с имбирём, безалкогольный сидр или морсы из клюквы и облепихи, богатые витамином С.
Ранее тренер объяснил, как из обычной уборки снега во дворе сделать эффективное упражнение, благодаря которому вы даже можете сбрасывать вес. По его словам, подобная активность способна полностью заменить вам цельную силовую тренировку.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.