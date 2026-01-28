В мини-футбольном клубе ХМАО раскрыли имя нового главного тренера

Темур Алекберов уже приступил к выполнению обязанностей тренера.
В мини-футбольном клубе «Факел» из Сургута назначили нового главного тренера. С 28 января 2026 года команду возглавил Темур Алекберов, сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
«С 28 января 2026 года Темур Алекберов приступил к работе в мини-футбольном клубе “Факел” в качестве главного тренера», — сообщили в пресс-службе. В клубе отметили, что специалист имеет большой игровой и тренерский опыт.
Алекберов — заслуженный мастер спорта. В чемпионатах России он провел 344 матча и забил 217 мячей. В элитной лиге российского футзала выступал за СКА из Ростова-на-Дону, московские «Дину» и КПРФ, ТТГ-Яву из Югорска, а также «Норильский никель».
Тимур Алекберов прежде уже работал в ХМАО, тренируя команду «Газпром-Югра».
Тренерскую карьеру специалист начинал в «Тюмени», позже работал в «Спартаке-Щелково», «Сибиряке», КПРФ, «Динамо», «Дине» и «Ухте». В 2015—2017 годах под его руководством «Динамо» дважды становилось чемпионом России. Также он тренировал «Газпром-Югру», «Норманочку». В последние пять лет тренировал команду ЛКС из Липецкой области, с которым дважды завоевывал серебро Высшей лиги.
Ранее руководство «Факела» отправило в отставку прежнего главного тренера Александра Антипова, под руководством которого клуб успешно выступал в Высшей лиге, но в дебютном сезоне в Суперлиге после 30 матчей шел на предпоследнем, 12-м месте. При этом Антипов остался в структуре сургутского клуба и теперь отвечает за работу с молодежью и подготовку игроков для основной команды.