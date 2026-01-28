В мини-футбольном клубе ХМАО раскрыли имя нового главного тренера

Ранее руководство «Факела» отправило в отставку прежнего главного тренера Александра Антипова, под руководством которого клуб успешно выступал в Высшей лиге, но в дебютном сезоне в Суперлиге после 30 матчей шел на предпоследнем, 12-м месте. При этом Антипов остался в структуре сургутского клуба и теперь отвечает за работу с молодежью и подготовку игроков для основной команды.