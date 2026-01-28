Свадебный тренд из Сибири: фото самых стильных и необычных букетов красноярских невест

Первый месяц 2026 года выдался на удивление креативным для красноярских свадеб. Собранная за январь фотоподборка демонстрирует, что современные невесты региона всё чаще отходят от традиционных розовых композиций, выбирая вместо них более нежные и концептуальные варианты. Главными трендами стали лёгкие, воздушные гипсофилы и фактурные, долговечные сухоцветы. Такой выбор идеально сочетается с зимней эстетикой — одни букеты напоминают о морозных узорах и искрящемся снеге, другие создают уютное, тёплое настроение.