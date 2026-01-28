«Этот слюнявый идиот не понимает»: Маск резко ответил на нападки Сикорского на Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск резко ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который просил отключить систему Starlink на Украине.
«Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины», — написал американский бизнесмен под публикацией польского министра в соцсети X.
Сикорский в обращении к бизнесмену спросил, почему тот якобы не мешает российским военным использовать Starlink для ударов по Украине. Министр предположил, что заработок на военных преступлениях может серьёзно испортить репутацию компании. Он считает, что Маск мог бы отключить раздачу интернета над страной.
Напомним, что 25 января компания SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию интернет-спутников. Запуск был осуществлён с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.
Ракета-носитель развила скорость около восьми тысяч километров в час. Она доставила в космос двадцать пять мини-спутников для пополнения группировки Starlink.