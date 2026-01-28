«Этот слюнявый идиот не понимает»: Маск резко ответил на нападки Сикорского на Starlink

Сикорский в обращении к бизнесмену спросил, почему тот якобы не мешает российским военным использовать Starlink для ударов по Украине. Министр предположил, что заработок на военных преступлениях может серьёзно испортить репутацию компании. Он считает, что Маск мог бы отключить раздачу интернета над страной.