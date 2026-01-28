«Теперь у Ани есть Ангел на небе»: Ольге Орловой пришлось срочно вернуться с отдыха из-за смерти близкого человека

Певице Ольге Орловой пришлось прервать отдых на Мальдивах и срочно возвращаться домой — в ее семье случилось большое горе. В Магнитогорске скончалась свекровь артистки. Об этом звезда сообщила своим подписчикам в соцсетях.
За границей Орлова проводила время в компании супруга Валерия Маслова и дочери Анны. Семья гуляла по пляжам, фотографировалась, а сама певица радовалась тому, что смогла сбросить на Мальдивах несколько килограммов.
Но вот 28 января в ее блоге появился неожиданный пост, который она сопроводила снимком в салоне самолета.
«Улетаем в Москву. Не стало моей свекрови. Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина», — написала Орлова.
Кроме того, артистка поделилась небольшим видео из Магнитогорска, где жила мама Валерия Маслова.
