Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теперь у Ани есть Ангел на небе»: Ольге Орловой пришлось срочно вернуться с отдыха из-за смерти близкого человека

Певица Ольга Орлова прервала отдых на Мальдивах из-за смерти свекрови.

Источник: Комсомольская правда

Певице Ольге Орловой пришлось прервать отдых на Мальдивах и срочно возвращаться домой — в ее семье случилось большое горе. В Магнитогорске скончалась свекровь артистки. Об этом звезда сообщила своим подписчикам в соцсетях.

За границей Орлова проводила время в компании супруга Валерия Маслова и дочери Анны. Семья гуляла по пляжам, фотографировалась, а сама певица радовалась тому, что смогла сбросить на Мальдивах несколько килограммов.

Но вот 28 января в ее блоге появился неожиданный пост, который она сопроводила снимком в салоне самолета.

«Улетаем в Москву. Не стало моей свекрови. Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина», — написала Орлова.

Кроме того, артистка поделилась небольшим видео из Магнитогорска, где жила мама Валерия Маслова.

Накануне умер Владимир Чернушенко, выдающийся музыкант и бессменный художественный руководитель Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. Артист скончался на 91-м году жизни.

Ранее, напомним, умерла телеведущая и актриса сериала «Кулагин и партнеры» Вероника Ганич. На момент смерти ей было 59 лет.