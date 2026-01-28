Мэр Орлов устроил экскурсию сестрам из Читы, влюбившимся в Екатеринбург

Юлия и Нина впервые побывали в Екатеринбурге в новогодние каникулы, узнав, что здесь открылась горка высотой с 9-этажный дом. Сестры пять часов летели из Читы, чтобы с нее скатиться. За восемь дней они успели обойти весь город и увидеть столько достопримечательностей, сколько знает не каждый местный житель. Подробнее о приключениях сибирячек в Екатеринбурге, — в заметке URA.RU.