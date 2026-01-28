Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Орлов устроил экскурсию сестрам из Читы, влюбившимся в Екатеринбург

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил сестер из Читы — Юлию Солодухину и Нину Соколовскую — повторно посетить столицу Урала после того, как прочел их историю на URA.RU. Градоначальник организовал для туристок несколько экскурсий, рассказали агентству в пресс-службе мэрии.

Алексея Орлова впечатлила история сестер, и он пригласил их в гости (архивное фото).

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил сестер из Читы — Юлию Солодухину и Нину Соколовскую — повторно посетить столицу Урала после того, как прочел их историю на URA.RU. Градоначальник организовал для туристок несколько экскурсий, рассказали агентству в пресс-службе мэрии.

«Гостьи уже прилетели. За три дня они посетят УГМК-арену, побывают в Музее истории Екатеринбурга и центре “Эрмитаж-Урал”. Также они примут участие в конкурсе “Новогодний Екатеринбург — 2026”», — пояснили собеседники.

Юлия и Нина впервые побывали в Екатеринбурге в новогодние каникулы, узнав, что здесь открылась горка высотой с 9-этажный дом. Сестры пять часов летели из Читы, чтобы с нее скатиться. За восемь дней они успели обойти весь город и увидеть столько достопримечательностей, сколько знает не каждый местный житель. Подробнее о приключениях сибирячек в Екатеринбурге, — в заметке URA.RU.