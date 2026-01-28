Мэр Орлов устроил экскурсию сестрам из Читы, влюбившимся в Екатеринбург

Алексея Орлова впечатлила история сестер, и он пригласил их в гости (архивное фото).
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил сестер из Читы — Юлию Солодухину и Нину Соколовскую — повторно посетить столицу Урала после того, как прочел их историю на URA.RU. Градоначальник организовал для туристок несколько экскурсий, рассказали агентству в пресс-службе мэрии.
«Гостьи уже прилетели. За три дня они посетят УГМК-арену, побывают в Музее истории Екатеринбурга и центре “Эрмитаж-Урал”. Также они примут участие в конкурсе “Новогодний Екатеринбург — 2026”», — пояснили собеседники.
Юлия и Нина впервые побывали в Екатеринбурге в новогодние каникулы, узнав, что здесь открылась горка высотой с 9-этажный дом. Сестры пять часов летели из Читы, чтобы с нее скатиться. За восемь дней они успели обойти весь город и увидеть столько достопримечательностей, сколько знает не каждый местный житель. Подробнее о приключениях сибирячек в Екатеринбурге, — в заметке URA.RU.