В школе Новосибирска по требованию прокуратуры отключили камеры в туалетах

Камеры, установленные в туалетах в одной из школ в Новосибирске, были отключены по требованию прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Надзорный орган начал проверку после публикации в СМИ об использовании этих устройств в учебном заведении. Удалось выяснить, что видеосъемка нарушает права детей.
«Установлено, что в образовательном учреждении были оборудованы камеры в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей», — отметила региональная прокуратура в своём Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что обработка персональных данных граждан требует соблюдения ряда условий и особого внимания, в том числе принятия дополнительных мер для защиты информации на всех этапах: от сбора до хранения. Прокурор района Дзержинского района Новосибирска внес директору школы представление.
После этого заместитель руководителя учреждения по административно-хозяйственной части был привлечен к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что все нарушения устранены. Вскоре камеры должны быть демонтированы.
Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что камеры видеонаблюдения были обнаружены в туалете одной из школ Ростова-на-Дону.