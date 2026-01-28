Ричмонд
В школе Новосибирска по требованию прокуратуры отключили камеры в туалетах

Прокуратура в Новосибирске внесла представление директору школы, где в туалетах были установлены камеры видеонаблюдения.

Источник: Аргументы и факты

Камеры, установленные в туалетах в одной из школ в Новосибирске, были отключены по требованию прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Надзорный орган начал проверку после публикации в СМИ об использовании этих устройств в учебном заведении. Удалось выяснить, что видеосъемка нарушает права детей.

«Установлено, что в образовательном учреждении были оборудованы камеры в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей», — отметила региональная прокуратура в своём Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что обработка персональных данных граждан требует соблюдения ряда условий и особого внимания, в том числе принятия дополнительных мер для защиты информации на всех этапах: от сбора до хранения. Прокурор района Дзержинского района Новосибирска внес директору школы представление.

После этого заместитель руководителя учреждения по административно-хозяйственной части был привлечен к дисциплинарной ответственности. В надзорном ведомстве подчеркнули, что все нарушения устранены. Вскоре камеры должны быть демонтированы.

Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что камеры видеонаблюдения были обнаружены в туалете одной из школ Ростова-на-Дону.