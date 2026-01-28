G7 за год выдала Украине кредитов на 37,9 миллиарда долларов за счет активов РФ

Размер кредитной помощи «Большой семерки» (G7) Украине за прошлый год составил 37,9 миллиарда долларов — все эти деньги были предоставлены Киеву за счет замороженных российских активов.
Как только эта схема начала работать, помощь иностранных государств стала главным источником финансирования Украины. В прошлом году ее совокупный размер составил свыше 70 процентов от всех иностранных денежных поступлений.
Крупнейшим помощником Киева стал Европейский союз (ЕС). За 2025 год страны блока предоставили стране 21,1 миллиарда долларов под проценты. Вся оставшаяся часть пришлась на Канаду, Великобританию и Японию. США отправили Украине миллиард долларов в рамках займа еще в конце 2024 года, передает РИА Новости.
В январе Еврокомиссия (ЕК) также приняла соглашение о выделении займа Украине в размере 90 миллиардов евро в период с 2026 по 2027 год. Из этой суммы на вооружение для «войны с Россией» потратят 60 миллиардов евро, а на бюджетные нужды — 30 миллиардов евро.
Недавно премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что «будет очень опечален», если замороженные активы России вернутся в Москву. Однако в то же время он подчеркнул, что конфискация этих средств невозможна.