Бывшим руководителям ПромТрансБанка запретили покидать РФ: с них также хотят взыскать 152 млн рублей

Кроме запрета на выезд, суд арестовал имущество ответчиков на сумму 152,8 миллиона рублей и запретил регистрационные действия с 12 объектами недвижимости. АСВ утверждает, что три земельных участка в Подмосковье, участок в уфимском СНТ, шесть квартир, гараж и машино-место в Уфе были отчуждены топ-менеджерами незадолго до отзыва лицензии у банка. В агентстве полагают, что это делалось для уменьшения конкурсной массы и возможности взыскания долгов.