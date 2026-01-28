Бывшим руководителям ПромТрансБанка запретили покидать РФ: с них также хотят взыскать 152 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству Агентства по страхованию вкладов установил обеспечительные меры в отношении четырех лиц, контролировавших деятельность уфимского ПромТрансБанка. Бывшим членам наблюдательного совета Марине Юрковской и Камилю Галимову, члену правления Дамиру Гадиеву и бенефициару банка Ильдару Мухаметдинову запретили выезд за пределы России.
Сообщается, что меры приняли для повышения вероятности возмещения ущерба. По мнению агентства, упомянутые граждане допустили выдачу необеспеченных кредитов организации, заведомо неспособной их вернуть.
Кроме запрета на выезд, суд арестовал имущество ответчиков на сумму 152,8 миллиона рублей и запретил регистрационные действия с 12 объектами недвижимости. АСВ утверждает, что три земельных участка в Подмосковье, участок в уфимском СНТ, шесть квартир, гараж и машино-место в Уфе были отчуждены топ-менеджерами незадолго до отзыва лицензии у банка. В агентстве полагают, что это делалось для уменьшения конкурсной массы и возможности взыскания долгов.
Ранее АСВ уже подало иск о взыскании 152,8 миллиона рублей убытков с бывшего руководства и владельца ПромТрансБанка. По версии истца, они выдавали заведомо невозвратные кредиты, нанеся банку существенный ущерб. Банк России отозвал лицензию у ПТБ в апреле прошлого года из-за многочисленных нарушений, включая сомнительные операции по выводу средств.
