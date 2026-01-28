Виталий Хоценко потребовал минимизировать сроки устранения коммунальных аварий в морозы

Особое внимание на совещании было уделено ситуации в Омске, Тарском, Черлакском и Нововаршавском районах. Виталий Хоценко отметил, что, несмотря на объективную изношенность сетей, накопленную десятилетиями, это не может служить оправданием для длительного устранения аварий.