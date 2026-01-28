Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко потребовал минимизировать сроки устранения коммунальных аварий в морозы

Губернатор Омской области обозначил персональную ответственность руководителей ресурсоснабжающих организаций и глав муниципалитетов за безопасность и комфорт жителей в условиях аномальных холодов.

Источник: Комсомольская правда

28 января губернатор Омской области Виталий Хоценко провел экстренное совещание, посвященное работе коммунальной инфраструктуры в условиях устойчивых морозов, которые сохраняются в регионе с середины января. Поводом для обсуждения стали аварийные отключения ресурсов и затяжные сроки устранения их последствий в ряде территорий.

Глава региона подчеркнул, что в зимний период слаженная работа органов власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций напрямую влияет на условия проживания семей с детьми, пожилых граждан, а также на стабильность функционирования школ, детских садов и медучреждений.

Особое внимание на совещании было уделено ситуации в Омске, Тарском, Черлакском и Нововаршавском районах. Виталий Хоценко отметил, что, несмотря на объективную изношенность сетей, накопленную десятилетиями, это не может служить оправданием для длительного устранения аварий.

«В морозы все службы обязаны работать синхронно и оперативно. От этого зависит качество жизни и безопасность жителей», — заявил губернатор.

Он потребовал свести к минимуму нормативное время ликвидации порывов, независимо от технологических сложностей, и обеспечить четкое взаимодействие всех участников процесса — от ресурсоснабжающих организаций до муниципалитетов.

Также Виталий Хоценко поручил проводить обязательный перерасчет платы за коммунальные услуги при перебоях, восстанавливать благоустройство территорий после аварийных раскопок, усилить контроль за работой управляющих компаний и обеспечить соблюдение температурных норм в жилых и социальных зданиях.

По итогам совещания дано указание зафиксировать все выявленные в ходе морозов проблемные участки и включить их в первоочередные планы ремонтной кампании при подготовке к следующему отопительному сезону.