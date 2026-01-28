Виталий Хоценко потребовал минимизировать сроки устранения коммунальных аварий в морозы

28 января губернатор Омской области Виталий Хоценко провел экстренное совещание, посвященное работе коммунальной инфраструктуры в условиях устойчивых морозов, которые сохраняются в регионе с середины января. Поводом для обсуждения стали аварийные отключения ресурсов и затяжные сроки устранения их последствий в ряде территорий.
Глава региона подчеркнул, что в зимний период слаженная работа органов власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций напрямую влияет на условия проживания семей с детьми, пожилых граждан, а также на стабильность функционирования школ, детских садов и медучреждений.
Особое внимание на совещании было уделено ситуации в Омске, Тарском, Черлакском и Нововаршавском районах. Виталий Хоценко отметил, что, несмотря на объективную изношенность сетей, накопленную десятилетиями, это не может служить оправданием для длительного устранения аварий.
«В морозы все службы обязаны работать синхронно и оперативно. От этого зависит качество жизни и безопасность жителей», — заявил губернатор.
Он потребовал свести к минимуму нормативное время ликвидации порывов, независимо от технологических сложностей, и обеспечить четкое взаимодействие всех участников процесса — от ресурсоснабжающих организаций до муниципалитетов.
Также Виталий Хоценко поручил проводить обязательный перерасчет платы за коммунальные услуги при перебоях, восстанавливать благоустройство территорий после аварийных раскопок, усилить контроль за работой управляющих компаний и обеспечить соблюдение температурных норм в жилых и социальных зданиях.
По итогам совещания дано указание зафиксировать все выявленные в ходе морозов проблемные участки и включить их в первоочередные планы ремонтной кампании при подготовке к следующему отопительному сезону.