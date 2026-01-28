Ричмонд
Блокировка вместо решения: Почему запрет сайтов с ГДЗ может не остановить списывание

Минпросвещения РФ разработало законопроект, запрещающий публикацию готовых решений из учебников, заданий ЕГЭ и олимпиад, с последующей блокировкой таких сайтов Роскомнадзором. Анализ инициативы и её потенциальных последствий представил в комментарии для RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Источник: Life.ru

Эксперт отметил, что цель законопроекта — борьба с массовым списыванием, которое подрывает качество образования. Проблема действительно масштабна: по данным 2021 года, готовые решения (ГДЗ) не используют лишь 7% школьников, а крупнейшие сайты- «решебники» имеют аудиторию в десятки миллионов посещений в месяц.

«Таким образом, проблема систематического списывания существует, и законопроект призван оградить образовательный процесс от “недобросовестного использования готовых решений”, — сказал он.

Однако эффективность предлагаемых мер вызывает сомнения. Школьники могут использовать VPN, Telegram-каналы и нейросетевые чат-боты для обхода блокировок. По мнению эксперта, запрет борется со следствием, а не с причиной, и запаздывает на фоне распространения ИИ.

Под размытые формулировки могут попасть легитимные разборы заданий, что усилит образовательное неравенство и создаст правовую неопределённость для учителей и репетиторов.

В качестве альтернативы Якубович предлагает продуктивные меры: реформу домашних заданий в сторону творческих проектов, создание открытого банка заданий ЕГЭ с эталонными решениями, совершенствование формата экзаменов и инвестиции в цифровую педагогику. По его мнению, исключительно запретительный метод в цифровую эпоху неэффективен и может создать новые барьеры, не искоренив списывание.

Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство просвещения России разработало законопроект, который предлагает запретить в нашей стране распространение готовых ответов и решений к экзаменационным материалам (ЕГЭ/ОГЭ). Также под запрет попадают упражнения из учебников и пособий.

