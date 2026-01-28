Блокировка вместо решения: Почему запрет сайтов с ГДЗ может не остановить списывание

Эксперт отметил, что цель законопроекта — борьба с массовым списыванием, которое подрывает качество образования. Проблема действительно масштабна: по данным 2021 года, готовые решения (ГДЗ) не используют лишь 7% школьников, а крупнейшие сайты- «решебники» имеют аудиторию в десятки миллионов посещений в месяц.