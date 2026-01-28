Ричмонд
Матвиенко: меры поддержки бойцов СВО сохранятся и по окончании боевых действий

Все действующие в настоящее время меры поддержки участников спецоперации будут сохранены и после завершения боевых действий. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что сенаторы намерены рассмотреть ряд законопроектов, подготовленных по итогам взаимодействия с участниками СВО. Профильная рабочая группа при Совете Федерации, по ее словам, продолжит функционировать в формате механизма оперативного законодательного реагирования, отвечая на обращения действующих военнослужащих и ветеранов.

