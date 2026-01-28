Суд Южной Кореи признал экс первую леди Ким Гон Хи виновной в коррупции

По данным СМИ, Ким Гон Хи, супруга экс-президента Юн Сок Еля, обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков от религиозной организации «Церковь объединения» в обмен на деловые услуги и во вмешательстве в опросы общественного мнения на выборах.