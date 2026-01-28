Ричмонд
Суд Южной Кореи признал экс первую леди Ким Гон Хи виновной в коррупции и приговорил ее к одному году и восьми месяцам тюрьмы, сообщает YTN.

По данным СМИ, Ким Гон Хи, супруга экс-президента Юн Сок Еля, обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков от религиозной организации «Церковь объединения» в обмен на деловые услуги и во вмешательстве в опросы общественного мнения на выборах.

Отмечается, что 16 января самого Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в препятствовании аресту.

В общей сложности экс-президент участвует в восьми судебных процессах, четыре из которых связаны с его попыткой ввести военное положение в стране в декабре 2024 года.

Ранее судебные приставы арестовали собственность депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Согласно материалам иска, Вороновский, который с 2015 по 2017 год занимал пост главы Департамента транспорта и Министерства транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 миллиарда рублей.