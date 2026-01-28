Ричмонд
«Молодой цесаревич замер на мгновение»: на Южном Урале поставят памятник Николаю II

Скульптор показала макет будущего памятника Николая II для Верхнеуральска.

Источник: Администрация Верхнеуральского района/Вк

В Верхнеуральске Челябинской области скоро появится памятник, посвященный визиту в эти места цесаревича Николая Александровича — будущего императора Николая II. Работа над монументом вышла на финальный творческий этап. Скульптор Анна Шумакова завершила создание полноразмерного гипсового макета будущей бронзовой статуи. Фотографиями в соцсетях поделилась администрация Верхнеуральского района.

— Композиция динамична и символична: молодой цесаревич замер на мгновение в напряженной, сдержанной позе, а его конь словно чутко прислушивается к дороге, — отметили в пресс-службе мэрии города.

Памятник займет центральное место на Соборной площади рядом со Свято-Никольским собором, который цесаревич посещал 1891 году. Установка станет ключевым элементом в создании нового туристического пространства «Парк любви и надежды». Ожидается, что торжественное открытие монумента состоится 19 мая — в день рождения последнего российского императора.