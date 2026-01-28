«Молодой цесаревич замер на мгновение»: на Южном Урале поставят памятник Николаю II

Памятник займет центральное место на Соборной площади рядом со Свято-Никольским собором, который цесаревич посещал 1891 году. Установка станет ключевым элементом в создании нового туристического пространства «Парк любви и надежды». Ожидается, что торжественное открытие монумента состоится 19 мая — в день рождения последнего российского императора.